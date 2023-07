Caldo | weekend senza bollini rossi | da domenica 10 città arancioni

Oggi la giornata più fresca con 19 bollini verdi, dopodomani scenderanno a 6 Nessuna città da bollino rosso per ilnel, in un'Italia ormai uscita dal mirino di Caronte. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministro della Salute , che monitora 27 capoluoghi, la ......ragioni Ci si arrende Pene Facile Vedo nero Baila (sexy thing) Iruben me Dune mosse Un soffio... a cominciare dal secondode La Prima Estate al Lido di Camaiore. Sul palco Jamiroquai, ...Questa ondata dialimenta la voglia di salire in montagna, dove ritrovare temperature ideali e, perché no, ... finita la settimana di lavoro per concedersi una serata rinfrescante o un...(Adnkronos) - Nessuna città da bollino rosso per il caldo nel weekend, in un'Italia ormai uscita dal mirino di Caronte. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministr ...Ultimi scampoli di caldo intenso e violente grandinate. Con la fine di luglio, infatti, terminano anche i fenomeni estremi a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. In questo ultimo ...