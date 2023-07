Calciomercato Roma | indizio per Renato Sanches? La mossa di Luis Enrique

(Di venerdì 28 luglio 2023)sul possibile arrivo in giallorosso di? Ecco ladipotrebbe aver fornito un importante assist alla. L’ex tecnico giallorosso, in occasione nel match con l’Osaka, ha infatti spedito in panchina, grande obiettivo dei capitolini. Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, l’affare sarebbe ormai ad un passo dall’andare in porto.

Punti chiave 12:33 Lukaku ha scelto: vuole solo la Juventus 12:32 Napoli, Osimhen clausola da 140 - 150 milioni di euro 12:07 Napoli, Mavropanos in pole per sostituire Kim 09:54, forte pressing ... Leggi i commentias: tutte le notizie 28 luglio 2023Grandi manovre della Roma sul calciomercato estivo: da una parte Dybala viaggia verso il rinnovo, dall'altra si avvicina Renato Sanches ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...