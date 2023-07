Calciomercato | Psg valuta Mbappè 250 mln e pensa a Dembelè del Barça

Del resto Mbappè sarebbe anche pronto ad aspettare la prossima estate, anche se dovesse rimanere tutta la stagione in tribuna come avrebbe minacciato il. Che dal canto suo ha tutto l'interesse a ...In questi giorni di ritiro con il, il centrocampista ha svolto quasi sempre allenamenti individuali. Una notizia che fa ben sperare su un futuro lontano dal club parigino. Nelle ultime due ...Commenta per primo Edinson Cavani torna in Sudamerica. L'attaccante uruguaiano del Valencia (36 anni ex Palermo, Napoli,e Manchester United) si è accordato per un contratto fino a dicembre 2024 con il club argentino del Boca Juniors.

Resta incerto il futuro di Mbappe, con il Real Madrid che studia il piano per acquistarlo, ma deve scontrarsi con l'alta richiesta da parte del PSG ...I vertici del Bayern Monaco avevano prenotato un aereo per venerdì pomeriggio, direzione Londra sponda Tottenham ...