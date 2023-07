Calciomercato | Napoli Sporting resta su Zanoli ma valuta alternative

Commenta per primo Edinson Cavani torna in Sudamerica. L'attaccante uruguaiano del Valencia (36 anni ex Palermo,, PSG e Manchester United) si è accordato per un contratto fino a dicembre 2024 con il club argentino del Boca Juniors.Commenta per primo Dopo una prima fase di preparazione a Dimaro, ilinizia il secondo ritiro pre - campionato. Azzurri da oggi a Castel di Sangro, dove resteranno fino al 12 luglio. Sarà il ritiro dell'avvicinamento vero e proprio alla prima di campionato ...Secondo "A Bola", non si registrano progressi nella trattativa per il 22enne terzino del, per il quale i Leoes avrebbero proposto il prestito con diritto di riscatto. Zanoli resta al momento ...

Cm.it - Sì di Tete al Napoli: offerto un triennale, può liberarsi gratis dallo Shakhtar! CalcioNapoli24

Il Napoli continua a sondare varie piste a centrocampo. Tra queste è ancora viva, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, quella che porta a Giovani Lo Celso. L'argentino vuole lasciare il Tott ...Per la Gelbison si blinda la porta con l'arrivo del portiere Elia Cirillo, 20 anni, cresciuto nelle giovanili del Savona, è stato anche nella rosa del Varazze e ...