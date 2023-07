Calciomercato Milan – Interesse concreto del Cagliari per Colombo

...gallery %s Foto rimanentiFalcone torna al Lecce: acquisti ufficiali in A Il Lecce ha ufficializzto il ritorno di Wladimiro Falcone: arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria., ...Zhang (LaPresse) -.itSotto questo punto di vista emergono dettagli interessanti. Con ... Bastogi e Brioschi, rispettivamente holding ed operatore immobiliare quotati su Euronext, ...Commenta per primo Secondo quanto riportato da Luca Cilli, esperto di mercato di SkySport , il Cagliari è su Lorenzo Colombo del; il club sardo ha già mosso dei passi concreti per l'attaccante rientrato dopo il prestito al Lecce

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Facundo Gonzalez e Lukaku, Milan ad un passo da Musah. Intesa Inter ... Sport Fanpage

Fino a questo momento è stato un mercato, almeno sulla carta, fantastico quello rossonero. Ma il Milan non ha intenzione di fermarsi qua perché c'è da trovare una riserva di Theo Hernandez all'altezza ...Il Genoa ha dato poco annunciato l'acquisto di Mateo Retegui, ma le mosse in entrata del "Grifone" non sono ancora finite.