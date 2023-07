Calciomercato Milan – Gonzalez nella lista desideri ma c’è la Juve …

La proposta è stata quella di un prestito ma il giocatore dovrebbe prima rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 con il. Furlani spinge per una cessione a titolo definitivo e continua a ...Commenta per primo Il Cagliari corre subito ai ripari dopo l'infortunio di Lapadula. Il club sardo neo - promosso in Serie A ha chiesto al Monza l'attaccante Andrea Petagna (classe 1995 ex, Atalanta e Napoli).Commenta per primo Potrebbe ripartire dal rossoblù la carriera di Souhaliho Meité. L'ex centrocampista delè infatti finito da tempo nel mirino degli uomini mercato di Genoa e Cagliari , neopromosse intenzionate a disputare un campionato di assoluta tranquillità. Entrambi i club avrebbero già trovato ...David Beckham racconta in maniera tanto commovente quanto tenera il momento in cui gli è arrivata la notizia che Leo Messi aveva scelto di giocare ...Calciomercato Lazio, Lotito sta risolvendo le ultim problematiche riguardo l'erede di Milinkovic Savic, poi andrà sul terzino.