Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

... Salim Diakitè (classe 2000) è conteso da Cremonese e Spezia, dato sulle tracce del difensore Marco Curto (classe 1999 ex Empoli e) del Sudtirol, a sua volta interessato al ritorno di Filippo ......Sito Lecce %s Foto rimanentiFalcone torna al Lecce: acquisti ufficiali in A Il Lecce ha ufficializzto il ritorno di Wladimiro Falcone: arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria.,...Gabbia al Villarreal in prestito secco dal. Boga al Nizza, con il club francese che ha ceduto Stengs al Feyenoord. Ecco i principali movimenti all'estero, NEWS E TRATTATIVE LIVE ...

33' - DANILO PAREGGIA!!!!! - Sugli sviluppi del corner, si accende una mischia in area rossonera: Gatti calcia a botta sicura, il muro rossonero respinge, ma alla fine il difensore ...Milan news: Chukwueze ha firmato il contratto fino al 2028 e si è presentato ufficialmente ai tifosi, prendendosi subito la piazza rossonera. Intanto continua il pressing per Musah che sta per ...