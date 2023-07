Calciomercato Cagliari | si cerca il vice Lapadula | obbiettivo in casa del Monza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Questa fase dista continuando a regalare grandi emozioni per tutti gli appassionati, molte squadre si stanno proiettando sugli ultimi innesti da effettuare prima dell’inizio del campionato. Tra queste c’è il nome del, che dopo aver ingaggiato Shomurodov è alla ridi altri calciatori. Successivamente all’infortunio di bomber Gianlucail club sardo adesso è obbligato a trovare un attaccante che possa sostituire il giocatore ex Milan anche in termini di reti, i rossoblù puntano su un elemento attualmente in forza al. Nel campionato di Serie A tante squadre lotteranno per gli obbiettivi prefissati in partenza, tra le squadre che si giocheranno la permanenza nella massima serie spunta anche il nome del, il quale dopo aver ...

Commenta per primo L'avventura all'Atalanta di José Luis Palomino è ormai giunta agli sgoccioli. Il difensore centrale è dato ormai in uscita dai bergamaschi ed è illa squadra che è maggiormente interessata a prelevarlo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , il tecnico Claudio Ranieri vede in Palomino una prima scelta, un leader al centro ...Commenta per primo IIl Milan , attraverso il profilo Twitter del settore giovanile rossonero, 'comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Michele Casali aCalcio. Il Club augura a Michele le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale'.Commenta per primo Prime parole da giocatore delper Eldor Shomurodov , che in conferenza si è detto entusiasta della scelta fatta: 'Sono convinto che Ranieri può aiutarmi molto per ritrovare la forma che avevo a Genova, grazie alla sua ...

Calciomercato Cagliari: dopo l’infortunio di Rog cambiano i piani a centrocampo. La situazione Cagliari News 24

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Isaias Delpupo, trequartista argentino del Cagliari, potrebbe trasferirsi al Taranto. Vi riportiamo le parole del suo agente Un talento del Cagliari potrebbe trasferirsi altrove in questa finestra est ...