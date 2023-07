Calciomercato | alla fine arriva Petagna in attacco | c’è l’accordo

Commenta per primo In sala stampa seduta accantoCt c'è stata Barbara Bonansea , scesa in campo nella prima gara con la fascia da capitano al braccio. UN CROCEVIA IMPORTANTE - 'Vincere ci permetterebbe di passare il turno e quindi siamo molto ...Ma proprio come successo per l'Inter , riporta Tuttosport , anche nei confronti dei bianconeri il Chelsea ha tenuto il proprio punto rispondendo con un secco noproposta. Se sarà addio per Big ...Commenta per primo L'Italia si avvicina a passo spedito verso la seconda partita del suo Mondiale, un match cheluce del 2 - 2 tra Argentina e Sudafrica potrebbe già regalare alle Azzurre il pass per gli ottavi di finale. Una vittoria contro la Svezia nella gara in programma domani (ore 9.30 italiane, ...Dopo settimane di tira e molla sembra essere arrivata la conclusione della trattativa che porterà Giuseppe Pezzella dal Parma all’Empoli. Nelle ultime ore i due club avrebbero trovato l’accordo ...La Juventus potrebbe registrare una svolta decisiva per Timothy Castagne: il laterale belga avrebbe chiesto la cessione al Leicester ...