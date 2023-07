Allarme infortuni in casa Cagliari: Lapadula operato alla caviglia, lesione del legamento crociato anteriore per Rog. L'attaccante italo - peruviano ieri è stato sottoposto ad accertamenti alla ...in casa Cagliari. Dopo l'infortunio occorso contro la Roma U19, Marko Rog è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato per lui una nuova lesione del legamento crociato anteriore, in ...per la Salernitana che dovrà fare a meno del difensore Flavius Daniliuc in questa prima parte di stagione. Il calciatore austriaco, dopo aver lasciato il ritiro di Rivisondoli per sottoporsi ad ...

Calcio: tegola sul Cagliari, Rog e Lapadula ko per mesi Agenzia ANSA

Allarme infortuni in casa Cagliari: Lapadula operato alla caviglia, lesione del legamento crociato anteriore per Rog. (ANSA) ...L'attaccante peruviano si è operato alla caviglia, mentre il centrocampista croato si è nuovamente infortunato al crociato.