Calcio | Napoli Per Mario Rui distrazione al retto femorale destro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il terzino portoghese è al seguito della squadra azzurra a Castel di Sangro.- Tegola in casa. Si è fermato, infatti,Rui. "Gli esami strumentali effettuati, in seguito all'...

Tegola in casa. Si è fermato, infatti, Mario Rui . 'Gli esami strumentali effettuati, in seguito all'infortunio rimediato nel corso dell'amichevole- Spal, hanno evidenziato una distrazione di ...... di fatto dimezzando la portata degli investimenti e delle ristrutturazioni degli stadi che tanto servirebbe a rilanciare l'immagine deltricolore. Questo il Tweet su- Osimhen: Questo ..."Gli esami strumentali effettuati, in seguito all'infortunio rimediato nel corso dell'amichevole- Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro", ha scritto ...

Il Napoli punta Tetê a parametro zero: il calciatore ha detto sì. I dettagli CalcioNapoli1926.it

Il terzino portoghese è al seguito della squadra azzurra a Castel di Sangro.NAPOLI (ITALPRESS) - Tegola in casa Napoli. Si è fermato, infatti, Mario Rui. "Gli esami strumentali effettuati, in seguito ...Giovanni Di Lorenzo resterà a vita al Napoli. Il terzino destro azzurro, diventato capitano dopo la partenza di Lorenzo Insigne, ha avuto un primo anno con la fascia al braccio molto “movimentato“, co ...