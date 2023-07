Calcio | Napoli | infortunio per Mario Rui

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Brutte notizie per Garcia ed i tifosi delRui ha rimediato undurante l’ultima amichevole giocata contro la Spal e gli esami a cui si è sottoposto il terzino portoghese hanno evidenziato una lesione muscolare. Questo il comunicato del club: “Gli esami strumentali effettuati aRui, in seguito all’rimediato nel corso dell’amichevole-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Il club azzurro non ha diramato i tempi di recupero. Il giocatore portoghese seguirà ora un iter riabilitativo al fine di rientrare in campo il prima possibile. Non è da escludere, però, che possa saltare le prime uscite della nuova stagione. Sembra essere in ...

Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro. Gli azzurri sono giunti in pullman all' Acqua Montis Resort di Rivisondoli , dove alloggeranno fino al 12 agosto 2023, quando ripartiranno per la Campania

Sono giorni importanti in casa Napoli per ciò che concerne il mercato. I campioni d’Italia in carica sono ancora fermi al palo per ciò che concerne la casella degli acquisti. L’unico affare concluso s ...Il Centro Paradiso ha ospitato gli allenamenti del Napoli di Maradona e non solo. Un luogo nel cuore dei tifosi azzurri che oggi è in stato di degrado ...