Calcio femminile | Mondiali 2023 | l’Inghilterra batte la Danimarca 1-0 Ma si ferma Walsh

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023)1-0 lae si porta in vetta al gruppo D deifemminili di, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Al Sydney Football Stadium, le inglesi hanno centrato il secondo successo nel torneo grazie a una rete di Lauren James, siglata al 6?. Le britanniche sono, dunque, prime nel girone a 6 punti, davanti allaa 3. Ancora a quota zero Cina e Haiti, che si affronteranno alle 13 italiane. Soddisfatta James: “Un sogno segnare, è qualcosa a cui stavo pensando! Appena la palla è entrata in rete è stato un sollievo”. L’unica nota stonata perè l’infortunio di Keira, uscita dal campo in barella per un problema al ginocchio. SportFace.