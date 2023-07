Calcio | amichevoli estive | Juve supera il Milan ai rigori

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Va allantus la prima amichevole di lusso giocata nella notte italiana contro ila Carson City, in California. I bianconeri di Allegri battono la squadra di Pioli per 6-5. I tempi regolamentari terminano 2-2. Poi, dal dischetto, laha la meglio. seriea24.it: Notizie dalItaliano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Gli azzurri giocheranno quattrointernazionali allo Stadio Teofilo Patini , tutte cond'inizio alle 18,30: si inizierà domani, sabato 29 luglio, contro i turchi dell'Hatayspor. ...2023 - 2024 Serie A Squadra Salernitana 'Spegni le candeline ed esprimi un desiderio'. Si ... in attesa che guarisse Fazio, poi scelto come graduato in queste prime due. Mazzocchi non ......internazionale il club giallorosso sta programmando diversedi lusso. Le campionesse d'Italia hanno fissato per settembre l'amichevole contro il Chelsea , top team inglese del...Pronostici Italia-Svezia, seconda giornata della fase a giorni dei Mondiali di Calcio Femminili, in campo sabato 29 luglio 2023.Procede a buoni ritmi il ritiro precampionato del Notaresco Calcio a Isola del Gran Sasso, giunto ormai al termine della sua prima settimana.Nella giornata di giovedì 27 luglio si è svolto il primo te ...