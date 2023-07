Calatabiano | bambino di 18 mesi muore all' asilo nido | l' ipotesi è una crisi respiratoria

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 luglio 2023) Undi 18è morto questo pomeriggio nell'di, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe avuto una. A lanciare l'allarme è stata una maestra e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, il personale medico ha chiesto l'intervento dell'elicottero: i medici hanno tentato di rianimare il, ma non c'è stato nulla da fare. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Le indagini, affidate ai carabinieri, permetteranno di verificare anche la tempistica dei soccorsi.