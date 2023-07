Buoni fruttiferi postali | ipotesi sanatoria? Per quali titoli aggiornamento 28 LUGLIO

(Di venerdì 28 luglio 2023)? Per: continua il caos sui: nonostante il passare degli anni continuano le denunce di irregolarità al momento della riscossione dei, soprattutto, in riferimento a quelli rilasciati tra metà anni 80 e metà anni 90. Secondo le associazioni dei consumatori, visto i pronunciamenti discordanti delle autorità di volta in volta chiamate in causa, unica possibilità per risolvere definitivamente la problematica una. Riforma pensioni ...

Si tratta di una questione molto dibattuta, in quanto capita spesso di scoprire di essere titolari disolo molto tempo dopo la loro sottoscrizione, ad esempio perché furono richiesti ...... le caratteristiche dei primi Le caratteristiche del conto deposito bancario Quale scegliere tra i due Buono postale contro conto deposito: le caratteristiche dei primi Ipostali ...postali: la class action suidella Serie Q rinviata d'ufficio al 22 maggio 2024. Non ci fermiamo, ci batteremo fino a quando i cittadini coinvolti non otterranno giustizia. (...

Cosa fare se smarrisci un buono postale Trend-online.com

La Cassazione, sentenza n. 22619 depositata oggi, gela le speranze dei risparmiatori in possesso di buoni postali con la stampigliatura Q/P di vedersi riconosciuti per l'ultimo decennio i rendimenti p ...Chi vuole investire in BTP ha a disposizione un’ampia gamma di titoli. Esistono infatti diversi tipi di BTP, che si differenziano per durata, platea di investitori, rendimento, modalità di acquisto e ...