Buon compleanno Riccardo Muti | Massimo Cellino | Luca Barbareschi…

(Di venerdì 28 luglio 2023)Barbareschi, Lisa Gastoni, Guido Caroselli, Vincenzo Sparagna, Laura Fasiolo, Marco Ferradini, Mario Mantovani, Elio de Capitani, Gennaro Malgieri, Antonio Sciortino, Franco di Mare, Salvatore di Maggio, Patrizia Pellegrino, Max Giusti, Carla Ruocco, Alexis Tsipras, Paolo Buso, Gianni Cantagalli, Luigi Petrazzuolo, Andrea Lovotti, Alex di Giorgio… Oggi 28 luglio compiono gli anni: Antonio Schiavoni, ex calciatore; Lisa Gastoni, attrice; Franco Gandini, ex ciclista; Renato Cortesi, attore, doppiatore, dialoghista; Giampaolo Ambrosi, ex slittinista;, direttore d’orchestra; Rosario Sbano, ex calciatore, allenatore; Maurizio Boldrini, giornalista, scrittore. Inoltre, ...

... hanno quindi lanciato una nuova funzione: "Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, che sia per augurare, ridere ...Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, che sia per augurare, ridere a una battuta o dare una buona notizia", ...'Siamo felici di essere qui oggi per festeggiare il primodi un centro che ha già ...- La collaborazione positiva che si è instaurata tra l'azienda e le istituzioni ci conferma il...

Mick Jagger compie 80 anni. Buon compleanno, caro ragazzo! Micromega

Ryan Reynolds si conferma il re degli auguri di compleanno: ecco cosa ha dedicato alla collega Sandra Bullock per il suo ...Il gruppo lancia la novità: «Così si potrà rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò si vuole in 60 secondi» ...