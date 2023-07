Bronny James dimesso tre giorni dopo l’arresto cardiaco. Il messaggio di papà LeBron

(Di venerdì 28 luglio 2023), figlio 17enne della stella Nba, è statodall’ospedale e sta riposando a casa, treaver avuto un arresto. La dottoressa Merije Chukumerije ha dichiarato che il giovane è stato “trattato con successo per un arrestoimprovviso”. “È arrivato al Cedars-Sinai Medical Center pienamente cosciente, neurologicamente intatto e stabile”, ha spiegato. “E’ stato curato prontamente da personale altamente qualificato ed è statoa casa, dove sta riposando. Siamo fiduciosi per i suoi continui progressi e siamo incoraggiati dalla sua risposta, resilienza e dalla sua famiglia e il sostegno della comunità”. Poche ore prima delle dimissioni del figlio, ...

Bronny dimesso dopo l'arresto cardiaco, LeBron: "Grazie per il vostro affetto" Sky Sport

