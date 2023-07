Brics in frantumi | perché la banca non investirà in Russia

Dilma Rousseff ha chiarito che la bancanon ha intenzione di salvare la Russia, che è soggetta a sanzioni internazionali. The postin: perché la banca non investirà in Russia appeared first on ...Dilma Rousseff ha chiarito che la bancanon ha intenzione di salvare la Russia, che è soggetta a sanzioni internazionali. The postin: perché la banca non investirà in Russia appeared first on ...