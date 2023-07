(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo settimane direcord in Italia, torna l'estate 'normale' con temperature senza eccessi fino a 35-36°C. Previsto solo qualche strascico al Sud, che sarà toccato nell'ultimo weekend di luglio – spiega l'esperto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it – da qualche timido tentativo diafricano tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con 39 gradi. Un veloce tentativo, tuttavia, che avrà vita molto. Rischio, invece, al, ma all'insegna della normalità estiva: niente a che vedere, insomma, con fenomeni estremi, supercelle e forti grandinate dei giorni scorsi. Con l'inizio del mese di agosto le proiezioniindicano quindi un'estate 'mediterranea' per tutti, cioè una fase ...

Nelle prossime ore il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso al Nord e qualche acquazzone pomeridiano in montagna su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale

Breve ritorno del caldo al Sud, temporali estivi al Nord: il meteo Entilocali-online

