(Di venerdì 28 luglio 2023) Il giornalista di fede juventina, Andrea, si è soffermato su una particolaredi Aurelio Desu cui è intervenuto. Andrea, giornalista di fede juventina, si è soffermato sul ‘rapporto’ tra il patron azzurro Aurelio Dee il presidente della FIGC Gabriele. Ecco quanto affermato nel suo editoriale su TuttoJuve: “A conferma che Dee Lotito tengono per le palle, ecco che la Federazione ha cambiato ancora una volta in corsa i regolamenti. Dando il via libera al tesseramento come comunitari di calciatori provenienti dal campionato britannico. Desi era lamentato,si è. A mercato in ...

Bosco: "Gravina si è inchinato ad una richiesta di De Laurentiis"

Lo juventino Bosco ha accusato il presidente della FIGC di essersi inchinato ad una richiesta del numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis.Il giornalista e tifoso della Juventus Andrea Bosco ha rivelato un'indiscrezione sul club bianconero provenienti da fonti interne all'Uefa.