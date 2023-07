(Di venerdì 28 luglio 2023) La Borsa di Tokyo conclude l’ultima seduta della settimana in calo dopo la decisione della Banca del Giappone (BoJ) di ampliare la fascia di tolleranza della curva di controllo dei rendimenti

Partenza incerta per le. Parigi è invariata, Francoforte cede lo 0,3% e Londra guadagna invece un marginale +0,05%. . 28 luglio 2023Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura dellecon il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare l'ultima seduta della settimana con variazioni frazionali , dopo i forti rialzi messi a segno nella precedente giornata. I principali indici azionari statunitensi hanno ...

Borse europee guardinghe, attesa per l’inflazione Usa. A Piazza Affari scatta Eni Il Sole 24 ORE

A Piazza Affari il Ftse Mib arretra dello 0,2% in area 29.540 punti, con focus sulle trimestrali di diverse big cap ...La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'345,27 punti, in flessione dello 0,25% rispetto a ieri.