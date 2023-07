Borsa | Tokyo apre in ribasso

Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dell'1,12%, a quota 32.523,69 in apertura. 28 - 07 - 2023 02:27scambia con un ribasso dell'1,38% alle 04:50 e passa di mano a 32.437,02 punti. 28 - 07 - 2023 04:50Indice Nikkey - 1,36% a quota 32.444,42 all'apertura pomeridiana. 28 - 07 - 2023 05:38

La Borsa di Tokyo ha aperto in ribasso venerdì poiché gli investitori erano scoraggiati dai ribassi di Wall Street e da uno yen più forte, mentre attendevano anche una decisione politica della Banca d ...Piazza Affari regina d'Europa in una seduta segnata dalle decisioni della Bce, che ha alzato i tassi di 25 punti base ma ha anche chiarito che d'ora in avanti tutto dipenderà dai dati e che, a partire ...