Bomba esplode a Damasco | almeno 6 vittime

(Di venerdì 28 luglio 2023) Unaha ucciso sei persone ferendone altre decine ferito decine giovedì in un'esplosione vicino al mausoleo di Sayeda Zeinab a, il luogo di pellegrinaggio sciita più visitato della Siria. Lo hanno riferito le autorità, riprese dai media locali. L'esplosione ha preceduto la commemorazione annuale dell'Ashura, con la quale gli sciiti ricordano la morte dell'Imam Hussein, nipote del Profeta Maometto.L'agenzia statale Sana ha riportato che il ministero dell'Interno ha fornito un bilancio di sei. Più di 20 persone sono rimaste ferite nell'attacco che secondo il ministero dell'Interno è stato provocato dall'esplosione di una motocicletta vicino a un taxi, definita un "attentato terroristico". L'esplosione è avvenuta "nei pressi di un edificio di sicurezza a circa 600 metri dal mausoleo di Sayeda Zeinab", nipote del ...

Tennis, l'autoscatto in costume da bagno ha fatto impazzire i follower: il lato A a tutto schermo è la ciliegina sulla torta. A sganciare laera stata la stampa rumena , che si diceva quasi certa del fatto che fra loro ci fosse del tenero. In effetti, almeno per qualche mese, i due erano parsi molto vicini. Potrebbe essersi trattato ...Nel cofano c'è qualcosa di strano, un involucro di grosse dimensioni: pensano che sia unae ordinano di evacuare la zona. È già troppo tardi: alle 23.14 l'ordignouccidendo uno dei due ...1995 " A Washington, viene inaugurato il Memoriale dei veterani della guerra di Corea 1996 " Ad Atlanta (Georgia), un tuboal Centennial Olympic Park, durante le Olimpiadi, facendo una ...

San Severo, bomba esplode davanti a un'abitazione: indagini in corso La Gazzetta del Mezzogiorno

Tennis, l'autoscatto in costume da bagno ha fatto impazzire i follower: il lato A a tutto schermo è la ciliegina sulla torta.Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.