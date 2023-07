Bomba esplode a Damasco | almeno 10 vittime

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 28 luglio 2023) Unaha ucciso sei persone ferendone altre decine ferito decine giovedì in un'esplosione vicino al mausoleo di Sayeda Zeinab a, il luogo di pellegrinaggio sciita più visitato della Siria. L'esplosione ha preceduto la commemorazione annuale dell'Ashura, con la quale gli sciiti ricordano la morte dell'Imam Hussein, nipote del Profeta Maometto. Questa festa, che dura per i primi dieci giorni del mese lunare di Moharram, è celebrata secondo un rituale dominato dal dolore per “l’assassinio di Hussein figlio Ali” nella battaglia di Karbala, nell’attuale Iraq. L’attacco è avvenuto 48 ore dopo una prima esplosione avvenuta nei pressi di una fermata di un autobus sempre a Sayyidah Zaynab, causando il ferimento di due persone.BREAKING NEWS: Huge explosion in Sayyeda Zainab in Damascus, where thousands of Shia Muslims visit each year for mourning ...