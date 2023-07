Bologna si prepara alla festa per Zaki

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI -per Patrick: inizierà domenica sera alle 20 l'evento in Piazza Maggiore dedicato al ritorno in città dello studente egiziano neo laureato dell'Alma Mater e impegnato nei diritti umanitari, rientrato in Italia dopo aver ottenuto la libertà in Egitto con la grazia del presidente Al-Sisi. La serata, promossa dal Comune e dall'Università di, vedrà la partecipazione di diversi ospiti e si concluderà con la consegna della cittadinanza onoraria. In apertura Patrick, insieme al sindaco Matteo Lepore, al rettore Giovanni Molari eprofessoressa Rita Monticelli rimuoveranno lo stendardo per la liberazione diapposto sulla facciata di Palazzo D'Accursio. La cittadinanza onoraria diIn quel momento si terrà anche il punto stampa ...

Intanto Bologna sia festeggiare Patrick, domenica 30 luglio , quando Piazza Maggiore si vestirà a festa per garantire all'attivista il più caloroso dei benvenuti. Zaki finalmente a Bologna: 'Bologna in Italia domenica scorsa dopo tre anni di detenzione in Egitto e tornato nella sua Bologna, ...

La serata di domenica si concluderà con la consegna della cittadinanza onoraria e con la rimozione da Palazzo D'Accursio dello stendardo issato per la liberazione ...