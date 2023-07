Anzi, durante il Covid , notiziecome fake news (tipo quella della fuga del virus dal ... Ma tutto questo non. Come ai tempi del terrore sanitario, serve piantare le bandierine e isolare i ...Ho fatto un giro in paese: tutte le auto, compresa la mia, sono ''. Le foglie cadute dai ... In Trentino iniziatadanni alle coltivazioni Le forti perturbazioni che hanno interessato il ...... Mettere in mezzo Tribunali, carte, ricorsi, legittimità non aiuta a porre la dovuta ...Lamezia e che potranno essere coperte solo da una sua contestuale scomparsa dal mondo del calcio che...

Bollate, conta dei danni del nubifragio: molte le vie e le aree colpite Il Notiziario

L’edizione del 28 luglio del Notiziario, l’ultima prima della pausa estiva, è ampiamente dedicata ai tantissimi danni provocati dalla tempesta di vento e ...Dopo l'alluvione, la grandine: «Non c'è pace per l’Emilia-Romagna», dice su Facebook il governatore Stefano Bonaccini, che anticipa l’attivazione dello stato di emergenza regionale e la richiesta di ...