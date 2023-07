Birmania | la leader Aung San Suu Kyi lascia la prigione

(Di venerdì 28 luglio 2023) Labirmana e premio NobelSan Suu Kyi, estromessa da un colpo di Stato militare nel 2021, è stata trasferita dallain cui si trovava in un edificio governativo. Lo ha detto un funzionario della Lega nazionale per la Democrazia in condizione di anonimato, precisando che sta già avendo incontri con varie personalità, tra cui il portavoce della Camera bassa del Paese TiKhun Myat.San Suu Kyi trasferita in un edificio governativoSan Suu Kyi trasferita dalla- Photo Credits Il PostLaè stata trasferita dallaa quello che è stato definito come “un complesso per vip” a Naypyidaw dopo le recenti preoccupazioni per la sua salute. “DawSan Suu Kyi è stata trasferita in una sede ...

