...spicca la figura di Michael Wild che in precedenza ha lavorato per il broker israeliano eToro con l'incarico di sviluppare soluzioni di business in, Austria e Svizzera. Al momento...ritira la richiesta di crypto licenza inLa decisione di ritirare la licenza ingiunge in seguito alla notizia che l'exchange ha ricevuto un rifiuto da parte delle autorità ...è stato ordinato di cessare le operazioni in Belgio , non ha ottenuto la licenza nei Paesi Bassi , le è stata negata la licenza di crypto custody ine ha perso il suo partner ...

Binance, Germania addio Adnkronos

(Adnkronos) - La notizia era nell’aria da mesi, ma ora è arrivata la conferma: Binance rinuncia ufficialmente allo sbarco in Germania. A interrompere le pratiche formali che l’avrebbero autorizzato a ...Le ultime crypto news parlano di Binance e della volontà di concentrarsi sull’obiettivo più ampio di un adeguamento alle normative MiCA.