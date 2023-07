Bimbo di 4 anni muore annegato | poi la drammatica scoperta sulla madre

(Di venerdì 28 luglio 2023)di 4: poi la– Una tragedia evitabile? È quello che dovranno accertare le forze dell’ordine. Intanto non c’è spazio per nient’altro che per il dolore per quella triste fatalità dovuta ad un momento di distrazione. A perdere la vita un bambino di 4, mortoin uno stagno. Di seguito tutti i dettagli… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Una tragedia: il maritoin luna di miele, dopo due mesi però accade il peggio Leggi anche: Leonardoa 22: il drammatico momento con la fidanzata prima della tragediadi 4...

...molto frequente tra i 3 e i 12. Per evitarlo è bene partire di buon ora quando il bambino ha ancora sonno, guidare senza troppe accelerazioni, mantenere l'ambiente fresco, distrarre il..."Stanno strumentalizzando undi un anno - continua la donna - per dimostrare che, in fondo, ... Il mio secondo bambino l'ho avuto dopo i 40, in una famiglia devastata dalla perdita della ...Il 20 luglio, durante un pomeriggio in auto insieme a un bambino di 3, i due si sono lasciati ... Il, forse della coppia, rischia di essere affidato ai servizi sociali.

Ritrovato il bimbo di 11 anni scomparso ad Arezzo: individuato dalla ... Fanpage.it

SPINEA - «Sto per diventare nonno per la prima volta, siamo tutti molto felici. Federica Energica come al solito, per fermarla bisogna toglierle le batterie». Esordisce così ...L’episodio a Misano. L’uomo, 46 anni, avrebbe usato come esca la figlia che teneva in braccio per avvicinarsi alle due piccole di 10 e 11 anni. Oggi previsto l’interrogatorio di convalida.