Bimbo autistico escluso dalla festa del Cre | “Certe decisioni vanno prese con la famiglia | sempre”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Bergamo. Ha fatto discutere la decisione di un centro estivo di Longuelo di escludere undi 10 anni dal ‘pigiama party’ organizzato con gli altri bambini del Cre. C’è chi ha addossato tutta la colpa agli educatori, tacciandoli di avere discriminato il piccolo. E chi, invece, ha cercato di comprendere il loro punto di vista: “Volevamo tutelare il bambino”, hanno detto. Assessore Poli, lei, tra le altre cose, si occupa di istruzione, formazione e politiche giovanili per il Comune di Bergamo. Che idea si è fatta della vicenda deldel Cre? “Innanzitutto, va detto che il ‘pigiama party’, come è stato chiamato, era previsto al di fuori del normale orario del centro estivo. Nelle ore ufficialmente previste non mi risulta ci ...