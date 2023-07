Biden scherza | Nel mio quartiere ero l' unico con un cognome non italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Joehato con la premier Giorgia Meloni sul fatto che la sua città natale, Scranton in Pennsylvania, ha una forte comunità di italo-americani. "Nel mioero l'con questo, ne ero consapevole", ha raccontato il presidente americano che è di origine irlandese.ha anche colto l'occasione per ricordare alla premier le origini italiane dell First Lady Jill. Poi, sempre rivolto al premier: "Diamo il benvenuto al Primo Ministro, siamo diventati amici. Ed è bello averti alla Casa Bianca. Grazie per essere venuta. Mi permetta di porgere le mie condoglianze in Italia e in tutto il Mediterraneo a coloro che soffrono per condizioni meteorologiche estreme".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev