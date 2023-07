(Di venerdì 28 luglio 2023) C’è qualche cautela in più nell’atteggiamento di Joenei confronti dell’Ucraina o è tutto com’era, si difenderàdall’aggressione russa finché sarà necessario? E’ una domanda che ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potere d'acquisto giù di 100 miliardi focus Censis" Confcooperative "L'Italia fa icon i tassi d'interesse". Mutui, 1 famiglia su 5 ha saltato almeno una... Oggi Meloni incontraalla Casa ...... è tempo di fare due. E ammettere che alla fine i mercati hanno vissuto e forse stanno ancora ... Un modo per assicurarsi anche, da parte del presidente Joe, il sostegno sia alla causa ...Per l'eurodeputato "è evidente quindi che,alla mano, chi ne ha beneficiato davvero è stata ... nelle interlocuzioni con il presidente Joe, come compensazione rispetto ai possibili rischi ...

Biden fa i conti con i tempi della guerra: le vie per il sostegno duraturo a Kyiv Il Foglio

C’è una data di scadenza all’aiuto americano all'Ucraina Le misure del presidente per continuare a rispondere: no. I due nodi del Congresso e dell'Aia ..."Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno… Leggi ...