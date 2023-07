Biasin | «Lukaku? Inter senza piano B Ora deve fare una scelta!»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dal passato al futuro dell’dice la sua sull’addio die Onana e sui probabili sostituti dei due ex nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalistavenuto su Radio 24. SCELTE – Fabriziosi esprime sul mercato in uscita dell’e sugli eventuali colpi in entrata. Il giornalista, ospite della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, dichiara: «L’B per l’attacco? Per questo Piero Ausilio si è arrabbiato con Romelu. Improvvisamente ti ritrovi auna scelta: si va su un profilo maturo che ti costa meno e ti garantisce un certo tipo di resa, come Alvaro Morata, o sulla giovane promessa che ti costa molto di più ma che può esplodere, ...

...più Trubin ma costa tanto perché lo Shakhtar Donetsk chiede 30 milioni di euro - sottolinea-... Una cifra che l'Inter non vuole spendere, avrebbe fatto un sacrificio economico solo per, ma ......di Paris Saint - Germain o Real Madrid per Vlahovic prima di piazzare l'affondo decisivo per. 23:04 25 Luglio Inter,: "Niente offerte per Audero"Fabrizioin diretta a TV PLAY ha ...... che ha ereditato il 9 die di altre colonne storiche nerazzurre. Proprio il figlio d'arte ... Se c'è poi chi si esalta per la partita, come il giornalista tifoso Fabrizio('In arrivo ...

Biasin: «Lukaku ha chiamato Ausilio per dirgli una cosa precisa!» Inter-News.it

In attesa di conoscere il futuro di Romelu Lukaku dopo la clamorosa rottura con l'Inter, Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24: "Probabilmente con Lukaku si sono ...Dopo la delusione di Lautaro Martinez che alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo ...