Bevande agre | una nuova? scoperta

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 luglio 2023) «Questo vino è aceto», si diceva – e si dice tuttora, seppur con maggior circospezione – per indicare un vino cattivo, in cui probabilmente qualcosa era andato storto con le fermentazioni. Tra i cinque gusti fondamentali (dolce, amaro, aspro, salato, umami) quello acido, o aspro appunto, è forse il più ostico, il meno ricercato. Eppure è importantissimo, anche perché interagisce con gli altri: riesce ad esempio a smorzare il dolce o a rafforzare le percezioni sapide, così come sottolinea ed esalta le sfumature di sapore di molti alimenti. Ecco perché un piccolo ma crescente numero di chef sta lavorando molto nel sondare le potenzialità della – o meglio, delle – acidità. E ora la “deriva acida” arriva anche nel bicchiere. @Feral DrinksCalici acidi, dal Belgio al Giappone passando per gli Stati UnitiNon che si tratti di una novità tout court, naturalmente. A cominciare dalle birre sour, ...