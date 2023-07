Bergamo | investito sulle strisce pedonali in pieno centro | ferito 56enne

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023). Un uomo di 56 anni è statodavanti al piazzale della stazione, in, nella prima mattina di venerdì (28 luglio). Erano da poco passate le 7 quando il pedone aveva impegnato l’attraversamento all’inizio di viale Papa Giovanni XXIII: ad urtarlo un’auto, una cinquecento bianca, alla cui guida c’era una donna. Immediato l’arrivo della Croce Rossa: intervenuta sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti e per regolare il traffico. L’uomo è stato trasportato alla Clinica Gavazzeni in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Circa un’ora dopo, intorno alle 8.20, un’ambulanza è dovuta intervenire in via dei Caniana, nei pressi della sede dell’università, per un altro ...