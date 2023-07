Benzinai | focus su un comparto in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le due gravi crisi petrolifere che si sono succedute dopo l’entrata in vigore dell’euro, quella del 2012 e l’ultima ancora più pesante del 2022, hanno aumentato l’attenzione del cliente al prezzo. Il prezzo della benzina si è raddoppiato ed ancora di più è cresciuto il prezzo del gasolio negli ultimi 25 anni, mentre il livello dei redditi è rimasto fermo. Questa sensibilità ha spostato l’utenza da un’insegna all’altra e dalla modalità servito al self service, alla ricerca del risparmio. La modalità di approvvigionamento ha visto il ribaltamento della percentuale dal 20% all’80% del self service, che oggi la fa da padrone. Anche le abitudini di approvvigionamento sono cambiate, dall’importo fisso al pieno nell’impianto più conveniente. Negli ultimi anni si sono inoltre affermati gli impianti bergamaschi collegati ai centri commerciali, che hanno drenato i consumi al resto della rete ...