Benzinai | dal 1° agosto obbligo esposizione prezzo medio carburanti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell'per le stazioni di esporre il cartello. L'obiettivo è quello di una maggior trasparenza per i consumatori E’ stata respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell’di esporre il cartello deldeidal primo. Lo si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del made in Italy. Dal 1°scatta quindi l’per le stazioni di rifornimento di esporre ildei, con l’obiettivo di maggior trasparenza per i consumatori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

