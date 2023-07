Benzina sempre più cara

(Di venerdì 28 luglio 2023) Da Panorama del 18 agosto 1999, di Alvaro Ranzoni Sale il dollaro, aumenta la. Cala il dollaro, come in questi giorni, e lacontinua ad aumentare: oltre 2 mila lire, la super, nelle autostrade. Perché? Agli inizi di luglio il ministro dell'Industria, il ds Pierluigi Bersani, aveva puntato l'indice sui petrolieri. "Il prezzo dei carburanti in Italia è superiore di 65-75 lire rispetto a quello medio degli altri paesi europei. Vi terrò sotto controllo tutte le settimane" aveva detto, quasi a confermare i sospetti sull' esistenza di un cartello delle compagnie, mentre, al contrario, ci si aspettava una vera concorrenza dalla liberalizzazione del prezzo dei carburanti introdotta nel 1994. Ma oltre un mese è passato, dei controlli settimanali del ministro Bersani non si è saputo più nulla e il prezzo ha continuato a salire. Adesso il ...

È stata respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell'obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti dal primo agosto. È quanto si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del m ...DONA ORA Scatta dal 1 agosto l’obbligo per i benzinai di esporre un cartello dei prezzi medi del carburante. Un ricorso presentato al Tar del Lazio per bloccarlo è stato respinto, nonostante nelle sco ...