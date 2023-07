Benzina | prezzo alla pompa sale a 1 | 895 euro al litro

... in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27 luglio, ilmedio praticato dellain modalita' ...Modalità e sanzioni - L'obbligo di comunicazione dei prezzi dellaè settimanale (e non giornaliero) e ad ogni variazione del. La chiusura per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 ...C'è un problema di". Per fortuna non ci sono soltanto le auto elettriche. Per l'anno Ford ha ... I tradizionali modelli astanno finanziando la transizione ai veicoli elettrici e la casa ...

L’obiettivo è quello di dare ai consumatori maggiore trasparenza. Le associazioni dei gestori carburanti hanno protestato ...Si prevedono criticità il 5 e il 12, e poi tutti i weekend di agosto per il controesodo. Ecco le cose da sapere per prepararsi Verso il primo weekend di super traffico per l’esodo estivo. In vista ...