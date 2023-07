Benzema subito protagonista in Arabia | gol e assist all’esordio

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’attaccante francese ex Real Madrid ha dato spettacolo nella prima partita con la maglia dell’Al-Ittihad. I dettagli Karimnon ha deluso nel suo esordio inSaudita con l’Al-Ittihad. L’attaccante ha guidato la sua squadra alla vittoria contro l’Espérance di Tunisi nell’Arab Cup of Champion Clubs, competizione che riunisce i migliori club dei campionati arabi. L’attaccante francese ha prima fornito l’per il gol del pareggio e poi ha segnato il definitivo 2-1 con una bella conclusione dalla distanza. Esordio anche per N’Golo Kanté.

Da bambino l'attaccante francese dell'Al-Ittihad ha dovuto fare i conti con una situazione che ne ha fortificato il carattere ...