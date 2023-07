Benzema gran gol al debutto con l’Al-Ittihad VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Karimnon fa attendere molto i suoi nuovi tifosi delper segnare il suo primo gol arabo. E che gol, alla, sul lato opposto. Contro l’Es Tunisi, gara valevole per il gruppo A della Champions araba, è terminata 2-1 per il nuovo club dell’ex Real. Il Daily Mail scrive: “L’attaccante 35enne si è unito ai campioni della Saudi Pro League il mese scorso, firmando un accordo triennale dopo aver chiuso il suo rapporto col Real Madrid. È diventato il secondo top player, dopo Cristiano Ronaldo, a trasferirsi nel paese mediorientale con una miriade di altre stelle europee che lo hanno seguito. I sostenitori dell’ Al-lo hanno visto debuttare in questo match. La squadra di Nuno Espirito Santo stava pareggiando 1-1, quando il francese dalla sinistra ha calciato un bolide che ha ...

ha prima fornito l'assist vincente a Hamdallah per la rete dell'1 - 1, poi al 55 ha realizzato il gol del 2 - 1 con undestro a giro all'incrocio dei pali. Al 71 l'attaccante è stato ...... per due anni, il Real ha inparte ridotto il suo libro paga con le partenze di Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale, Isco,e Marco Asensio. Avrebbe 200 milioni di euro di margine rispetto ...Sarà raggiunto presto da fior di campioni: quest'estate ha scelto il medio oriente Karim- ...cui in Italia - dopo quel maledetto rigore contro la Germania agli Europei 2016 - non si ha un...

La nueva vida de Karim Benzema en Arabia Saudí comenzó de la mejor manera posible. El delantero fue titular en el choque que enfrentó al Al Ittihad frente al ...Il Pallone d'Oro francese incanta alla prima partita ufficiale con la sua nuova squadra: vittoria contro l'Esperance de Tunis.