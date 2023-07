Benzema | gol pazzesco all' esordio con l' Al Ittihad

Il francese subito protagonista nel suo nuovo club: assist e golasso nella vittoria dell'Al Ittihad sull'Es Tunis nella Arab Club Champions ...Karimstato subito decisivo per la sua nuova squadra, l'Al - Ittihad. La partita vinta per 2 - 1 ... ha prima fornito l'assist per l'1 - 1, poi al 55' ha realizzato ilvittoria prima di ...Primoper il pallone d'oro Karimcon la maglia dell'Al Ittihad. Allo stadio Re Fahd, nel match della Coppa Campioni Araba, l'ex Real Madrid è risultato decisivo nella vittoria contro l'Esperance ...

Benzema si presenta con un gol mostruoso ai tifosi dell'Al Ittihad: il telecronista impazzisce Fanpage.it

Durante il match della Coppa dei Campioni araba tra l’Al-Hittihad e l’Esperance Tunis, Benzema ha segnato il gol vittoria, facendo impazzire tutto lo stadio e il telecronista per la bellezza della ...Il gol di Benzema è un capolavoro: si preannuncia una stagione importantissima per il francese con la maglia dell'Al-Ittihad ...