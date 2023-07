Benevento | si sblocca Meccariello | accelerata nella trattativa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcello Carli si era dato una priorità e ha deciso di affondare il colpo, regalando a Matteo Andreoletti il rinforzo tanto atteso. Il direttore tecnico delha accelerato all’improvviso su Biagio, andando anche incontro alle richieste della Spal pur di colmare la lacuna evidenziata in conferenza stampa dal neo allenatore della Strega. L’affare si sarebbeto nelle ultime ore, con il centrale originario di Airola in procinto di sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di apporre la firma su un contratto biennale pronto da tempo., dunque, è prossimo a realizzare il sogno di vestire la maglia del, cosa che non gli era mai riuscita in carriera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il centrocampista ha detto virtualmente sì alla proposta rossoblu ma manca l’accordo economico Riccardo Improta sì. Riccardo Improta no. Riccardo Improta nì. Resta al momento un’incognita l’approdo al ...Non sarà Biagio Meccariello il rinforzo per la difesa del Benevento. Almeno, non per il momento. La trattativa per portare in giallorosso il difensore originario di Airola non si sblocca, nonostante i ...