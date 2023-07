Benevento | riunione in Prefettura sulla sicurezza stradale

. I Giovani Democratici del Sannio annunciano che 'Nella giornata del 22 luglio il ... Nel corso dellasi è da subito sottolineato come sia necessario che i GD tornino protagonisti del ...Nonostante lo scorso maggio, in occasione della primadella Commissione di allerta rapida, il Garante per sorveglianza dei prezzi avesse ...54, Catanzaro 1,53, Palermo 1,49,1,48, ...... negli gli spazi concessi dalla Regione Campania al Comune diper garantire alla città ... E' prevista nei prossimi giorni, infatti, un'altraper un confronto con i lavoratori del ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Prefettura Benevento Si è riunito nella mattinata di oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica interamente incentrato sulla pianificazione de ...Alla riunione, presieduta dal Prefetto dott. Carlo Torlontano, hanno partecipato, oltre ai Responsabili provinciali delle Forze dell’ordine, il Dirigente al ramo della Provincia, il Vice Sindaco ed il ...