Benetton Perez | è pace | accordo Mundys-Acs per rafforzare Abertis

A monte, Mundys (famiglia) e Acs ...... aspettatevi operazioni che rafforzeranno ulteriormente la nostra leadership', dice Mangoni, ceo di Mundys La spagnola Acs dell'imprenditore Florentinoe l'italiana Mundys del gruppo- ...Grande pace tra, accordo per il rilancio di Abertis Mundys e ACS Group annunciano un nuovo accordo di collaborazione strategica per Abertis con l'obiettivo principale di rafforzare la leadership ...

Dopo tre anni di stallo, c'è un accordo strategico per lo sviluppo di Abertis. "Siamo qui per crescere, aspettatevi operazioni che rafforzeranno ulteriormente la nostra leadership", dice Mangoni, ceo ...