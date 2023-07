(Di venerdì 28 luglio 2023) Abbassare le tasse pagate di chi lavora, sempre nei limiti dei vincoli di bilancio pubblico, è non solo un’esigenza prioritaria che il sindacato pone per alzare i salari netti e riequilibrare le in... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...anche di politiche efficaci come ad esempio il bonusSud", osserva il centro studi del sindacato. "Con l'analisi di questi dati positivi non si intende pensare che tutto vada, ma ...Abbiamo la soluzione siore e sior: "anche l'apertura di un dialogo con la Commissione Ue per modificare e rendere permanente la misura dellaSud " . Che significa Che a zona ...Prima di entrare nello specifico della misura èchiarire che con il termine NEET si indicano ... cioè per quei lavoratori: Bonus assunzione 2023: prorogata laSud La Commissione ...

Bene la decontribuzione, ma il governo corregga l’effetto boomerang Il Foglio

Rivedere gli scaglioni delle aliquote Irpef e prevedere un "decalage" sopra i 35mila euro. Le proposte della Fim Cisl per sistemare le storture fiscali del misura ...La Commissione europea ha dato il via libera alla creazione di una Zes unica per le Regioni del Sud. Il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto ha… Leggi ...