Belen Rodriguez beccata in compagnia di un altro uomo | chi è Elio Lorenzoni?

(Di venerdì 28 luglio 2023) La storia d’amore trae Stefano De Martino pare essere giunta ancora una volta al capolinea. L’argentina e il conduttore avevano fatto credere che il loro ultimo ricongiungimento, avvenuto circa un anno fa, fosse definitivo. Tuttavia, recentemente la showgirl è stata paparazzata indi un. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Già da qualche giorno, ormai, circolano numerose indiscrezioni circa una possibile nuova rottura tra lae l’ex ballerino partenopeo. Tutto è partito da alcuni indizi social alquanto inequivocabili che i fan, appunto, non hanno potuto fare a meno di notare. Il primo segnale è stato l’improvvisa scomparsa della maggior parte delle foto scattate insieme dai profili Instagram di entrambi. Stefano, poi, ultimamente ha anche ...

Estratto da today.it fabrizio corona Secondo Fabrizio Coronae Stefano De Martino si sarebbero lasciati sei mesi fa. Lui si vergognerebbe di lei, lei non lo sopporterebbe più e lo vedrebbe come un 'vecchio' che pensa solo al lavoro. La ...Guerra aperta tra Fabrizio Corona e Stefano De Martino . Nelle scorse ore, l'ex re dei paparazzi, ha detto parecchie cose su Stefano e. Corona, amico di, avrebbe detto che De Martino viene percepito dacome 'vecchio' e che custodisce l'immagine di 'uomo di famiglia'. Inoltre, sempre Corona, avrebbe ...La separazione trae Stefano De Martino si sarebbe consumata già sei mesi fa: a dirlo è Fabrizio Corona . Una fonte che potrebbe essere più attendibile di altre in questo contesto perchè amico della ...

Stefano De Martino ha presumibilmente voluto rispondere alle tante voci che lo vogliono sofferente e disperato dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez. Sebbene ...Sta saltando fuori di tutto sulla fine del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Non una crisi ma la vera fine del matrimonio perché dopo l’ennesima separazione adesso tutti parlano di ...