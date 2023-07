Belen? De Martino in Sardegna | lei Dove l' hanno beccata | sospetto-terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) La telenovela dell'estate sarà, di nuovo, la crisi traRodriguez e Stefano De. Presi, mollati, di nuovo ripresi e di nuovo mollati e, infine, un nuovo tiramolla. Il tutto nel giro di 8 anni, con annesse voci di corna e nuovi flirt, presunti e confermati. Una soap opera a cui, ogni giorno, si aggiunge un tassello nuovo che va a formare il mosaico perfetto (per i giornali di gossip). Che la rottura sia conclamata lo assicurano tutti. Fabrizio Corona, per dire, sostiene che i due non stiano più insieme addirittura da 6 mesi, con qualche chicca maliziosa come il fatto che lui si sia presentato ai nuovi palinsesti senza fede facendosi fotografare a fianco di Alessia Marcuzzi (con cui, si diceva, avesse traditodopo il primo ritorno di fiamma) oppure la storia con una giovane napoletanta "di buona famiglia" ...