Il proprietario del club di MLS ha raccontato alcunidella trattativa che ha portato questa estate La Pulce a giocare nel club della Major League Soccer. In particolareha svelato ...di mercato Da mesi si vociferava che Messi sarebbe potuto tornare al Barcellona , ... dopo 19 stagioni in Europa, firmare con l'Inter Miami di David. Nella sua prima dichiarazione ...Davidha spiegato perch l'Inter di Miami si mossa per ingaggiare Lionel Messi e l'impatto che un trasferimento straordinario ha gi avuto in Florida. Il sette volte vincitore del Pallone d'Oro ha ...

Beckham, il retroscena sulla trattativa per Messi: “Davanti ad un bicchiere di vino” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...